Премьер Чехии обвинил посла Украины в нарушении дипломатического этикета
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что посол Украины в Праге Василий Зварыч нарушил дипломатический этикет, публично раскритиковав новогоднее обращение спикера палаты депутатов Томио Окамуры. Об этом глава правительства сообщил на пресс-конференции после заседания кабинета министров.
По словам Бабиша, дипломат не должен давать подобных оценок представителям высших органов власти принимающей страны. Он отметил, что подобные заявления допустимы для политиков, но не для послов, чья роль предполагает соблюдение дипломатических норм.
Поводом для конфликта стало новогоднее видеообращение Окамуры, опубликованное 1 января в социальных сетях. В нем спикер, в частности, заявил, что Чехии не следует тратить средства налогоплательщиков на поставки оружия для «бессмысленной войны», добавив, что выгоду от конфликта получают западные компании и представители окружения украинского руководства.
В ответ Зварыч назвал высказывания Окамуры недопустимыми и выразил надежду, что чешские власти и общество дадут им оценку с учетом занимаемой им должности. Глава МИД Чехии счел такую реакцию посла неуместной, тогда как президент страны выразил обеспокоенность заявлениями спикера. В Киеве, напротив, поддержали позицию украинского дипломата, назвав его реакцию корректной, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Малюк пригрозил новыми ударами по России после ухода с поста главы СБУ
- Премьер Чехии обвинил посла Украины в нарушении дипломатического этикета
- СМИ: Суд над Мадуро в США может начаться не ранее 2027 года
- Ахмат Кадыров назначен и.о. вице-премьера правительства Чечни
- Суд разрешил консульский доступ к Мадуро и его супруге в США
- «Чебурашка 2» побил рекорд по скорости кассовых сборов
- Адвокат заявил о переломах у супруги Мадуро после задержания в США
- В Дании призвали серьезно отнестись к словам Трампа о Гренландии
- Орбан заявил о некорректности сравнения операции РФ и действий США в Венесуэле
- После пожара на курорте в Швейцарии в больницах остаются 83 пострадавших
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru