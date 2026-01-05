Премьер Чехии обвинил посла Украины в нарушении дипломатического этикета

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что посол Украины в Праге Василий Зварыч нарушил дипломатический этикет, публично раскритиковав новогоднее обращение спикера палаты депутатов Томио Окамуры. Об этом глава правительства сообщил на пресс-конференции после заседания кабинета министров.

По словам Бабиша, дипломат не должен давать подобных оценок представителям высших органов власти принимающей страны. Он отметил, что подобные заявления допустимы для политиков, но не для послов, чья роль предполагает соблюдение дипломатических норм.