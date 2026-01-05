Премьер Чехии обвинил посла Украины в нарушении дипломатического этикета

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что посол Украины в Праге Василий Зварыч нарушил дипломатический этикет, публично раскритиковав новогоднее обращение спикера палаты депутатов Томио Окамуры. Об этом глава правительства сообщил на пресс-конференции после заседания кабинета министров.

По словам Бабиша, дипломат не должен давать подобных оценок представителям высших органов власти принимающей страны. Он отметил, что подобные заявления допустимы для политиков, но не для послов, чья роль предполагает соблюдение дипломатических норм.

Поводом для конфликта стало новогоднее видеообращение Окамуры, опубликованное 1 января в социальных сетях. В нем спикер, в частности, заявил, что Чехии не следует тратить средства налогоплательщиков на поставки оружия для «бессмысленной войны», добавив, что выгоду от конфликта получают западные компании и представители окружения украинского руководства.

В ответ Зварыч назвал высказывания Окамуры недопустимыми и выразил надежду, что чешские власти и общество дадут им оценку с учетом занимаемой им должности. Глава МИД Чехии счел такую реакцию посла неуместной, тогда как президент страны выразил обеспокоенность заявлениями спикера. В Киеве, напротив, поддержали позицию украинского дипломата, назвав его реакцию корректной, передает «Радиоточка НСН».

