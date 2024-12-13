Также она отметила, что большинство украинцев придерживаются позиции «Союза Сары Вагенкнехт» по прекращению огня и мирным переговорам.

Мельник, ранее занимавший пост посла Украины в Германии, прославился своими грубыми высказываниями. Так, весной 2022 года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой», а также нецензурно выразился в отношении Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира по Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

