В бундестаге назвали экс-посла Украины в ФРГ Мельника любителем фашистов

Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник является «поклонником фашистов», заявила депутат немецкого парламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен в соцсети X.

«Поклонник фашистов Мельник — посол администрации, чей срок власти давно уже истек», — написала она, в ответ на критику украинского политика в адрес ее партии.

Экс-посол Украины в Германии уехал в Киев

Также она отметила, что большинство украинцев придерживаются позиции «Союза Сары Вагенкнехт» по прекращению огня и мирным переговорам.

Мельник, ранее занимавший пост посла Украины в Германии, прославился своими грубыми высказываниями. Так, весной 2022 года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой», а также нецензурно выразился в отношении Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира по Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dpa / ТАСС
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