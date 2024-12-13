В бундестаге назвали экс-посла Украины в ФРГ Мельника любителем фашистов
Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник является «поклонником фашистов», заявила депутат немецкого парламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен в соцсети X.
«Поклонник фашистов Мельник — посол администрации, чей срок власти давно уже истек», — написала она, в ответ на критику украинского политика в адрес ее партии.
Также она отметила, что большинство украинцев придерживаются позиции «Союза Сары Вагенкнехт» по прекращению огня и мирным переговорам.
Мельник, ранее занимавший пост посла Украины в Германии, прославился своими грубыми высказываниями. Так, весной 2022 года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой», а также нецензурно выразился в отношении Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира по Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ученые выяснили, что женщины справляются с одиночеством лучше мужчин
- Подержанные автомобили в России подорожали впервые за девять месяцев
- Артемий Лебедев призвал российские власти лучше «дрессировать граждан»
- СМИ: Записи неизданных песен Майкла Джексона случайно нашли в Калифорнии
- Песков заявил, что России нужен долгосрочный мир на ее условиях
- Маск заявил, что Украина давно должна была заключить мир
- В бундестаге назвали экс-посла Украины в ФРГ Мельника любителем фашистов
- «Предпосылок нет»: Песков ответил на вопрос о переговорах по Украине
- Россия и КНР провели консультации по вопросам противоракетной обороны
- Песков заявил, что Путин выступит на съезде «Единой России»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru