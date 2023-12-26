Премьер Британии Сунак снялся в пародии на «Один дома»
Глава правительства Великобритании Риши Сунак снялся в рождественском ролике по мотивам фильма «Один дома». Видео опубликовано в аккаунте политика в соцсети X (бывший Twitter).
Ролик снят в лондонской резиденции премьер-министра. На видео Сунак осознает, что остался в доме один, после чего начинает танцевать, смотреть телевизор, есть конфеты с елки и играть в боулинг с банками газировки.
В финале ролика он отвечает на звонок и говорит собеседнику, что тот ошибся номером. После этого на экране появляется поздравление с Рождеством.
Ранее в Библиотеку Конгресса США внесли фильмы «Один дома» и «Терминатор 2». Они признаны культурным достоянием Соединенных Штатов, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru