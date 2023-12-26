Премьер Британии Сунак снялся в пародии на «Один дома»

Ролик снят в лондонской резиденции премьер-министра. На видео Сунак осознает, что остался в доме один, после чего начинает танцевать, смотреть телевизор, есть конфеты с елки и играть в боулинг с банками газировки.

В финале ролика он отвечает на звонок и говорит собеседнику, что тот ошибся номером. После этого на экране появляется поздравление с Рождеством.

Ранее в Библиотеку Конгресса США внесли фильмы «Один дома» и «Терминатор 2». Они признаны культурным достоянием Соединенных Штатов, сообщает «Радиоточка НСН».

