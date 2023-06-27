Премьер Бельгии пообещал Украине членство в НАТО «когда-нибудь»

Украина сможет стать членом НАТО когда-нибудь в будущем. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо, пишет РИА Новости.

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По его словам, перед официальным присоединением к НАТО Киеву нужно оказать политическую поддержку и предоставить ему гарантии безопасности.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил, что Киев рассчитывает в ближайшее время получить приглашение к упрощенному присоединению к НАТО.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина сообщила о готовности 15 стран НАТО принять Киев в блок. Она считает, что определяющим станет саммит альянса 11-12 июля в Вильнюсе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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