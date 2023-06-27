Посол России в Китае заявил о планах НАТО разделить Евразию на блоки

Дипломат подчеркнул, что кризис на Украине — не единственное проявление «гегемонистических устремлений» Вашингтона и его сателлитов.

«Североатлантический альянс пытается придать своей деятельности глобальный охват, нацелившись на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион в стремлении разделить общеевразийское пространство на сеть "эксклюзивных клубов" и военных блоков», — цитирует Моргулова РИА Новости.

Посол назвал эти планы опасными, в то же время выразив уверенность, что Москва и Китай смогут сорвать их, пишет Ura.ru. Моргулов подчеркнул, что в этом контексте сохраняет актуальность уплотнение координации РФ и КНР во внешней политике.

