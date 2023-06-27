Посол России в Китае заявил о планах НАТО разделить Евразию на блоки
НАТО стремится разделить общеевразийское пространство на «эксклюзивные клубы» и военные блоки, однако Россия и Китай могут сорвать эти планы. Об этом заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов.
Дипломат подчеркнул, что кризис на Украине — не единственное проявление «гегемонистических устремлений» Вашингтона и его сателлитов.
«Североатлантический альянс пытается придать своей деятельности глобальный охват, нацелившись на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион в стремлении разделить общеевразийское пространство на сеть "эксклюзивных клубов" и военных блоков», — цитирует Моргулова РИА Новости.
Посол назвал эти планы опасными, в то же время выразив уверенность, что Москва и Китай смогут сорвать их, пишет Ura.ru. Моргулов подчеркнул, что в этом контексте сохраняет актуальность уплотнение координации РФ и КНР во внешней политике.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru