Представитель украинской делегации по Донбассу оценил возможность продолжения войны

Вероятность развития полномасштабного военного конфликта на территории Донбасса крайне мала, об этом заявил советник по информполитике украинской делегации контактной группы по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

Он связал низкую вероятность продолжения военных действий с прошедшими в 2020 году военными учениями на Украине, в которых принимали участие ВС США, Румынии, Молдовы и Великобритании.

Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса

Ранее Верховная Рада Украины одобрила участие иностранных войск в военных учениях на 2020 год. 16 декабря президент Владимир Зеленский попросил парламент продлить разрешение на военные учения в 2021 году.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаДонбассВойна В Донбассе
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