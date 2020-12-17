Представитель украинской делегации по Донбассу оценил возможность продолжения войны

Вероятность развития полномасштабного военного конфликта на территории Донбасса крайне мала, об этом заявил советник по информполитике украинской делегации контактной группы по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

Он связал низкую вероятность продолжения военных действий с прошедшими в 2020 году военными учениями на Украине, в которых принимали участие ВС США, Румынии, Молдовы и Великобритании.