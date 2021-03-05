Представитель ДНР сообщил об обстреле со стороны украинских силовиков
Украинские силовики обстреляли окраины самопровозглашенной Донецкой народной республики из снайперского оружия. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель ДНР в Совместной центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия, согласно которым сторонам запрещается вести огонь и размещать вооружения в населенных пунктах и вблизи от них.
Глава ДНР Денис Пушилин 4 марта обвинил Украину в усилении эскалации конфликта на юго-востоке Украины. По его словам, из-за действий Киева властям ДНР становится сложнее выполнять договоренности о прекращении огня.
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