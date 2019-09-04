Правительство Украины поддержало отставку Кличко и Супрун
Украинское правительство дало добро на увольнение Виталия Кличко с должности главы столицы (председателя Киевской городской государственной администрации). Также в отставку отправлена первый заместитель главы Минздрава Ульяна Супрун.
Об этом сообщил изданию УНИАН депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, решение принято единогласно с формулировкой «в связи с окончанием срока полномочий прошлого президента».
Как отмечает RT, кабинет министров также принял целый ряд кадровых решений.
Ранее, ещё до формирования нового кабмина, президент Владимир Зеленский выступил за отставку киевского головы. Однако правительство экс-премьера Владимира Гройсмана отказалось выполнить просьбу главы государства.
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