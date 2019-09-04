Правительство Украины поддержало отставку Кличко и Супрун

Украинское правительство дало добро на увольнение Виталия Кличко с должности главы столицы (председателя Киевской городской государственной администрации). Также в отставку отправлена первый заместитель главы Минздрава Ульяна Супрун.

Об этом сообщил изданию УНИАН депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, решение принято единогласно с формулировкой «в связи с окончанием срока полномочий прошлого президента».

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Как отмечает RT, кабинет министров также принял целый ряд кадровых решений.

Ранее, ещё до формирования нового кабмина, президент Владимир Зеленский выступил за отставку киевского головы. Однако правительство экс-премьера Владимира Гройсмана отказалось выполнить просьбу главы государства.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Максименко
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