Правительство Словакии: Зеленский боится, что закончится война
Глава правительства Словакии Роберт Фицо рассказал о реакции президента Украины Владимира Зеленского после победы Дональда Трампа на выборах президента США, сообщает РИА Новости.
«Вы когда-нибудь видели человека, который боится, что закончится война? Я его видел, его звали президент Зеленский», — заявил премьер-министр.
По его словам, украинский лидер «шокирован тем, что выиграл (...) Трамп».
При этом Фицо усомнился в том, что Трампу удастся выполнить обещание решить конфликт вокруг Украины за сутки.
Ранее Фицо сделал предположение о скором завершении конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru