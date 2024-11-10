Правительство Словакии: Зеленский боится, что закончится война

Глава правительства Словакии Роберт Фицо рассказал о реакции президента Украины Владимира Зеленского после победы Дональда Трампа на выборах президента США, сообщает РИА Новости.

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«Вы когда-нибудь видели человека, который боится, что закончится война? Я его видел, его звали президент Зеленский», — заявил премьер-министр.

По его словам, украинский лидер «шокирован тем, что выиграл (...) Трамп».

При этом Фицо усомнился в том, что Трампу удастся выполнить обещание решить конфликт вокруг Украины за сутки.

Ранее Фицо сделал предположение о скором завершении конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский

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