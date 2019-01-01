Украина

Поздно. В ЛНР оценили призыв Семенченко «обезлюдить Донбасс»

6 мая10:07
Алена Якушова

Советник главы Луганской народной республики заявил НСН, что депутат Рады опоздал на пять лет со своим предложением.

Депутат Верховной рады Украины Семен Семенченко призвал «обезлюдить Донбасс». В интервью порталу Politeka парламентарий заявил, что речь не идет о геноциде. Задумка депутата от партии «Самопомощь» заключается в том, чтобы привлечь на Украину трудоспособное население Донбасса. По его словам, нужно решить, что делать с остальными, кто непосредственно не участвовал в вооруженном конфликте.

Советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник заявил в эфире НСН, что после таких заявлений Семен Семенченко может считать себя достойным последователем уходящего президента Украины Петра Порошенко (слушайте аудио).

Призвавшего «обезлюдить Донбасс» назвали террористом

«Во-первых, то, что говорит Семенченко, это, как правило, демагогия, и то, о чем он говорит, украинские власти делают уже пять лет. Они пять лет издеваются над Донбассом, своей риторикой и действиями создают максимальные условия для того, чтобы Донбасс действительно обезлюдел, но у них это не получилось. Они приняли экономическую блокаду, в которой непосредственно сам Семенченко принимал активнейшее участие, они устраивают максимальные политические гонения. Они лишают людей заработанной пенсии и устраивают всевозможные поборы и всевозможное давление, уголовное преследование людям, которые пересекают линию соприкосновения. Поэтому заявление Семенченко совершенно не новое, и это все было в тренде Порошенко. Сейчас он может считать себя достойным последователем действий Порошенко, но он немножко опоздал лет на 5 со своими предложениями», — сказал Родион Мирошник.

Напомним, что ранее в штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского назвали сроки возвращения Донбасса в состав Незалежной. Советник Зеленского Иван Апаршин заявил, что правительство Украины сможет «вернуть» Донбасс через пять лет. 

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ТЕГИ:Родион МирошникДонбассУкраина

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