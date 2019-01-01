Поздно. В ЛНР оценили призыв Семенченко «обезлюдить Донбасс»
Советник главы Луганской народной республики заявил НСН, что депутат Рады опоздал на пять лет со своим предложением.
Депутат Верховной рады Украины Семен Семенченко призвал «обезлюдить Донбасс». В интервью порталу Politeka парламентарий заявил, что речь не идет о геноциде. Задумка депутата от партии «Самопомощь» заключается в том, чтобы привлечь на Украину трудоспособное население Донбасса. По его словам, нужно решить, что делать с остальными, кто непосредственно не участвовал в вооруженном конфликте.
Советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник заявил в эфире НСН, что после таких заявлений Семен Семенченко может считать себя достойным последователем уходящего президента Украины Петра Порошенко (слушайте аудио).
«Во-первых, то, что говорит Семенченко, это, как правило, демагогия, и то, о чем он говорит, украинские власти делают уже пять лет. Они пять лет издеваются над Донбассом, своей риторикой и действиями создают максимальные условия для того, чтобы Донбасс действительно обезлюдел, но у них это не получилось. Они приняли экономическую блокаду, в которой непосредственно сам Семенченко принимал активнейшее участие, они устраивают максимальные политические гонения. Они лишают людей заработанной пенсии и устраивают всевозможные поборы и всевозможное давление, уголовное преследование людям, которые пересекают линию соприкосновения. Поэтому заявление Семенченко совершенно не новое, и это все было в тренде Порошенко. Сейчас он может считать себя достойным последователем действий Порошенко, но он немножко опоздал лет на 5 со своими предложениями», — сказал Родион Мирошник.
Напомним, что ранее в штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского назвали сроки возвращения Донбасса в состав Незалежной. Советник Зеленского Иван Апаршин заявил, что правительство Украины сможет «вернуть» Донбасс через пять лет.
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