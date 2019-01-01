Поздно. В ЛНР оценили призыв Семенченко «обезлюдить Донбасс»

«Во-первых, то, что говорит Семенченко, это, как правило, демагогия, и то, о чем он говорит, украинские власти делают уже пять лет. Они пять лет издеваются над Донбассом, своей риторикой и действиями создают максимальные условия для того, чтобы Донбасс действительно обезлюдел, но у них это не получилось. Они приняли экономическую блокаду, в которой непосредственно сам Семенченко принимал активнейшее участие, они устраивают максимальные политические гонения. Они лишают людей заработанной пенсии и устраивают всевозможные поборы и всевозможное давление, уголовное преследование людям, которые пересекают линию соприкосновения. Поэтому заявление Семенченко совершенно не новое, и это все было в тренде Порошенко. Сейчас он может считать себя достойным последователем действий Порошенко, но он немножко опоздал лет на 5 со своими предложениями», — сказал Родион Мирошник.

Напомним, что ранее в штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского назвали сроки возвращения Донбасса в состав Незалежной. Советник Зеленского Иван Апаршин заявил, что правительство Украины сможет «вернуть» Донбасс через пять лет.

