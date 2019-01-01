Призвавшего «обезлюдить Донбасс» назвали террористом

Депутат Верховной рады Украины Семен Семенченко призвал «обезлюдить Донбасс». В интервью порталу Politeka парламентарий заявил, что речь не идет о геноциде. Задумка депутата от партии «Самопомощь» заключается в том, чтобы привлечь на Украину трудоспособное население Донбасса.

«Стратегия должна быть. Стратегия обезлюдить Донбасс. Необходимо вытянуть сейчас с оккупированных территорий все трудовые ресурсы. Необходимо четко продумать, на что мы можем пойти в плане амнистий для тех, кто не убивал украинских военных, не пытал их, и что мы будем делать с теми, кто в этом замешан», — сказал Семенченко.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в интервью НСН причислил Семена Семенченко к международным террористам. Так он прокомментировал сообщения в декабре 2018 года о том, что депутата Рады задержали в Тбилиси по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия.