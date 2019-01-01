Призвавшего «обезлюдить Донбасс» назвали террористом
Экс-депутат Рады рассказал НСН, почему Семен Семенченко не боится высказывать экстремистские суждения.
Депутат Верховной рады Украины Семен Семенченко призвал «обезлюдить Донбасс». В интервью порталу Politeka парламентарий заявил, что речь не идет о геноциде. Задумка депутата от партии «Самопомощь» заключается в том, чтобы привлечь на Украину трудоспособное население Донбасса.
«Стратегия должна быть. Стратегия обезлюдить Донбасс. Необходимо вытянуть сейчас с оккупированных территорий все трудовые ресурсы. Необходимо четко продумать, на что мы можем пойти в плане амнистий для тех, кто не убивал украинских военных, не пытал их, и что мы будем делать с теми, кто в этом замешан», — сказал Семенченко.
Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в интервью НСН причислил Семена Семенченко к международным террористам. Так он прокомментировал сообщения в декабре 2018 года о том, что депутата Рады задержали в Тбилиси по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия.
«Можно спокойно эту группу и Семена Семенченко относить к категории международных террористов. Я думаю, что будет возбуждено уголовное дело [в отношении Семенченко], в зависимости от того, есть ли там оружие или есть там какие-то действия, направленные на свержение существующего строя. Могут принять и неординарные решения, арестовать, не выдавать. Особо в Украине никто не будет за Семенченко пытаться задействовать международные институты. Он относится к оппонентам Порошенко, правда сам такой же негодяй, как и Порошенко, но оппонент», — сказал экс-депутат Рады в интервью НСН.
Бывший парламентарий тогда предупредил, что России следует проявить особую бдительность в связи с деятельностью депутата Рады и бывшего командира карательного батальона «Донбасс» Семена Семенченко.
«Семен Семенченко – партнер Саакашвили: мы видели, как они рядом стояли уже после майдана возле Верховного совета и требовали свержения Порошенко. Он, безусловно, отреагировал точно так же, как и Саакашвили на Майдан на Украине, и отбыл туда. Это говорит о том, что эта зараза майдановская будет расползаться не только по территории Грузии, но ее надо ожидать и в Белоруссии, и точно так же надо особую бдительность проявить России», — предупредил экс-депутат Верховной рады.
Между тем, в штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского ранее назвали сроки возвращения Донбасса в состав Незалежной. Советник Зеленского Иван Апаршин заявил, что правительство Украины сможет «вернуть» Донбасс через пять лет.
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