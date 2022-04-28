Появилось видео взрывов в Киеве на оборонном заводе

Появилось видео взрывов в районе расположения оборонного завода «Артём» в Киеве. По предварительным данным, по территории предприятия нанесено не менее трёх ракетных ударов.

Ранее местные СМИ сообщили, что несколько мощных взрывов прогремело в районе Лукьяновки — исторической местности столицы Украины.

Этот район расположен между улицами Дегтярёвской и Багговутовской, Кмитовым и Бабьим ярами, там же находится одноимённый рынок.

Кроме того, мэр Киева Владимир Кличко сообщил о двух попаданиях в Шевченковском районе. Воздушная тревога объявлена почти во всех областях Украины.

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Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВзрывыКиев
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