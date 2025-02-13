Появилось видео срыва заседания Рады сторонниками Порошенко
Верховная рада Украины не смогла провести намеченное на 13 февраля заседание после того, как трибуну и президиум заблокировали сторонниками бывшего президента, главы оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Демарш был вызван решением Совета национальной безопасности и обороны о введении в отношении экс-президента персональных санкций.
Как сообщили украинские СМИ, Рада начала работу с потасовки, а затем закрыла заседание. Об этом свидетельствую и появившиеся видеозаписи происходившего в зале.
Вместе с Порошенко в санкционный список включены бизнесмены Игорь Коломойский (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Константин Жеваго, Геннадий Боголюбов и Виктор Медведчук (бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа - За жизнь»). Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», санкции будут действовать бессрочно. Помимо запретов и мер экономического характера они включают лишение госнаград.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru