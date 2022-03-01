Появилось видео прибытия наблюдателей ОБСЕ из Донбасса в Ростов-на-Дону

Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе прибыли в Ростов-на-Дону из Донбасса. Две колонны автомобилей с представителями ОБСЕ пересекли российскую границу в Ростовской области.

В общей сложности, ДНР и ЛНР покинули 146 участников миссии ОБСЕ. Ранее генеральный секретарь организации Хельга Шмид объявила, что приняла решение об экстренной эвакуации членов миссии с Украины. Наблюдатели не в Донбассе будут вывезены через Молдавию.

В Луганске не исключают, что вооружённые силы Украины предпримут атаку после отъезда наблюдателей ОБСЕ. В сети появилось видео прибытия автоколонны в Ростов-на-Дону.

{{embed_tZeRNmaaL}}


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
ТЕГИ:Ростов-на-ДонуНаблюдателиОБСЕ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры