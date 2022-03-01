Появилось видео прибытия наблюдателей ОБСЕ из Донбасса в Ростов-на-Дону
Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе прибыли в Ростов-на-Дону из Донбасса. Две колонны автомобилей с представителями ОБСЕ пересекли российскую границу в Ростовской области.
В общей сложности, ДНР и ЛНР покинули 146 участников миссии ОБСЕ. Ранее генеральный секретарь организации Хельга Шмид объявила, что приняла решение об экстренной эвакуации членов миссии с Украины. Наблюдатели не в Донбассе будут вывезены через Молдавию.
В Луганске не исключают, что вооружённые силы Украины предпримут атаку после отъезда наблюдателей ОБСЕ. В сети появилось видео прибытия автоколонны в Ростов-на-Дону.
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