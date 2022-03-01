Появилось видео мощного взрыва в центре Харькова

Мощный взрыв прогремел в центре Харькова. В социальных сетях появилась видеозапись момента самой детонации, а также последствий.

Взрыв произошёл на площади Свободы, где расположена Харьковская областная государственная администрация. Судя по записи, под удар попал как минимум один автомобиль. Несколько машин избежали попадания в последний момент.

По неподтверждённым данным, на этой площади должен был состояться сбор националистического отдельного отряда специального назначения «Азов», признанного в России экстремистским и запрещённого.

В течение последних суток поступали неподтверждённые сообщения о массированных ракетных и артиллерийских обстрелах Харькова.

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Фото: скриншот видео
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