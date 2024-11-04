Появилось видео кладбища ВСУ, образовавшегося за год под Краматорском
За последний год рядом с Краматорском в ДНР, который контролирует Украины, появилось новое кладбище, сообщает Ura.ru со ссылкой на фотографа Яна Доброносо.
Он показал видео большого поля, которое покрыто свежими захоронениями. На некоторых могилах установлены украинские флаги, что характерно для захоронений военных. При этом многие могилы остаются безымянными с табличками, на которых указаны только трехзначные номера.
По последним данным, в 2022 году население города составляло 147 тысяч человек.
Ранее ВС РФ ударили по гостинице под Краматорском с военными ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Появилось видео кладбища ВСУ, образовавшегося за год под Краматорском
- Помогавший армии России американец Мартиндейл заявил о начале процесса предоставления убежища
- СМИ: Из-за китайских автомобилей могут вырасти цены на такси
- СМИ: Иран может применить более мощные боеголовки при ответной атаке на Израиль
- Орбан: В случае победы Трампа Европа «не вынесет бремя войны»
- Материнский капитал предложено тратить на образование родителей
- В ООН выразили беспокойство из-за сообщений о якобы военных из КНДР в России
- Трамп назвал ошибкой уход из Белого дома в 2020 году
- Санду заявила, что одержала победу на выборах президента Молдавии
- В Чечне опровергли «приказ» об обязательном ношении хиджаба
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru