Появилось видео кладбища ВСУ, образовавшегося за год под Краматорском

За последний год рядом с Краматорском в ДНР, который контролирует Украины, появилось новое кладбище, сообщает Ura.ru со ссылкой на фотографа Яна Доброносо.

Он показал видео большого поля, которое покрыто свежими захоронениями. На некоторых могилах установлены украинские флаги, что характерно для захоронений военных. При этом многие могилы остаются безымянными с табличками, на которых указаны только трехзначные номера.

По последним данным, в 2022 году население города составляло 147 тысяч человек.

Ранее ВС РФ ударили по гостинице под Краматорском с военными ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

