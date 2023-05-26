Появились видеокадры освобожденного Артемовска

Появились первые кадры освобожденного Артемовска.

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Видео опубликовало РИА Новости. Оно снято с помощью беспилотного летательного аппарата. Он пролетает вблизи колеса обозрения и храма Всех Святых. На видео видны разбитые жилые дома, административные здания и дороги.

Ранее в США назвали битву за Артемовск «отличной защитной» стратегией Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина

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