Появились видеокадры освобожденного Артемовска
26 мая 202304:27
Появились первые кадры освобожденного Артемовска.
Видео опубликовало РИА Новости. Оно снято с помощью беспилотного летательного аппарата. Он пролетает вблизи колеса обозрения и храма Всех Святых. На видео видны разбитые жилые дома, административные здания и дороги.
Ранее в США назвали битву за Артемовск «отличной защитной» стратегией Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru