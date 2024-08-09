МЧС: Семьям погибших в Курской области выплатят 1,5 млн рублей
Всем, кто получил средние и тяжелые ранения в ходе нападения украинских формирований на Курскую область, выплатят до 600 тысяч рублей, семьям погибших – 1,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе МЧС РФ, передает агентство «Прайм».
«В случаях легкого вреда здоровью - 300 тысяч рублей», - уточнили в ведомстве.
Кроме того, единовременная материальная помощь в регионе составит 15 тысяч рублей. При частичной утрате имущества жители области могут рассчитывать на компенсацию в размере 75 тысяч рублей, а при полной утрате в размере 150 тысяч рублей.
Ранее ситуация в Курской области признана ЧС федерального характера, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru