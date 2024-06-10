Пострадавшему от подрыва мины сотруднику «России 24» провели операцию
Сотруднику телеканала «Россия 24», пострадавшему при взрыве на мине в Шебекино, провели успешную операцию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Днем журналиста госпитализировали в тяжелом состоянии с осколочным ранением брюшной полости и левого плеча. Губернатор сообщил, что врачи успешно извлекли осколок, и состояние оператора стабильно. Его перевели в областную больницу
В результате взрыва на мине пострадал не только сотрудник «России 24», но и трое бойцов самообороны. Двоих из них отправили домой, а третьего доставили в больницу на скорой помощи.
Позже стало известно об еще одном пострадавшем — он обратился в больницу самостоятельно с признаками контузии, передает «Радиоточка НСН».
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