Пострадавшему от подрыва мины сотруднику «России 24» провели операцию

Сотруднику телеканала «Россия 24», пострадавшему при взрыве на мине в Шебекино, провели успешную операцию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Днем журналиста госпитализировали в тяжелом состоянии с осколочным ранением брюшной полости и левого плеча. Губернатор сообщил, что врачи успешно извлекли осколок, и состояние оператора стабильно. Его перевели в областную больницу

Оператор «России 24» и трое бойцов самообороны подорвались на мине под Белгородом

В результате взрыва на мине пострадал не только сотрудник «России 24», но и трое бойцов самообороны. Двоих из них отправили домой, а третьего доставили в больницу на скорой помощи.

Позже стало известно об еще одном пострадавшем — он обратился в больницу самостоятельно с признаками контузии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:УкраинаОперацияБелгородская область

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