Пострадавшему от подрыва мины сотруднику «России 24» провели операцию

Сотруднику телеканала «Россия 24», пострадавшему при взрыве на мине в Шебекино, провели успешную операцию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Днем журналиста госпитализировали в тяжелом состоянии с осколочным ранением брюшной полости и левого плеча. Губернатор сообщил, что врачи успешно извлекли осколок, и состояние оператора стабильно. Его перевели в областную больницу