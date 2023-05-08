Посольство Украины в Германии: даты «1941-1945» - российская пропаганда

Дипломаты не будут возлагать венки к советским мемориалам в Берлине. Они возложат цветы к центральному немецкому мемориалу памяти жертв войн и тирании.

Памятники, на которых имеются надписи типа «1941-1945», посольство назвало «ретранслирующими сталинскую и российскую пропаганду».

Ранее глава МИД Украины рассказал о своих мыслях перед сном и поутру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

