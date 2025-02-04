Посол Украины Маркарова заявила о готовности обсуждать выборы с Белым домом

Киев готов обсуждать с Вашингтоном возможность проведения выборов на Украине до конца этого года, если этот вопрос поднимет новая американская администрация. Об этом заявила посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова.

По ее словам, с украинской стороной в США пока не обсуждали необходимость проведения выборов до конца 2025 года. Однако если команда американского лидера Дональда Трампа будет его поднимать, Киев готов к обсуждению.

Маркарова отметила, что когда вопрос выборов обсуждался в 2023-2024 годах, Украина настаивала на том, что они возможны только после завершения конфликта.

Ранее экс-глава украинского правительства Николай Азаров в разговоре с НСН заявил, что Соединенные Штаты могут принудить Украину провести президентские выборы осенью 2025 года, поскольку нынешнюю власть США считают неэффективной и коррупционной, передает «Радиоточка НСН».

