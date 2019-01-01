Последствия неизбежны. МИД РФ о задержании российского танкера на Украине

Москва выясняет обстоятельства задержания Украиной российского танкера. После этого будут приняты ответные адекватные меры, заявили ТАСС в министерстве иностранных дел РФ.

Как подчеркнули на Смоленской площади, в случае, если речь идет о захвате граждан России в заложники, это будет расцениваться как грубейшее нарушение международного права. «Последствия не заставят себя ждать», - предупредили в МИД РФ.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о задержании в порту Измаил российского танкера Nеyma. Поводом для таких действия стало обвинение в том, что судно якобы принимало участие в блокировании украинских кораблей во время инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года. На борту судна проведён обыск, члены экипаж танкера допрошены.

