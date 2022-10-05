Последствия атаки дронов-камикадзе на объекты ВСУ под Киевом попали на видео
Украинская сторона сообщила об атаке дронов-камикадзе иранского производства по объектам в городе Белая Церковь в Киевской области. Информацию, в частности, подтвердил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Отмечается, что беспилотники впервые смогли нанести удар так далеко от линии фронта, несмотря на плотную систему противовоздушной обороны. Белая Церковь расположена примерно в 100 километрах от столицы Украины. Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрелов.
По данным ряда Telegram-каналов российских военкоров, были атакованы казармы 72-й бригады вооружённых сил Украины в Белой Церкви. Это подтверждается опубликованными видео. Минобороны РФ пока не комментировало этот случай.
По предварительным данным, удар нанесли дроны-камикадзе «Shahed-136» иранского производства, закупленные Россией. ВС РФ используют их под маркой «Герань-2». Из-за невысокой скорости и малой высоты полёта эти БПЛА с трудом перехватываются ПВО.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», украинская сторона также применяла дроны-камикадзе для атак объектов на территории России.
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