После атак ВСУ на Курскую область почти 200 человек обратились в медучреждения

Более 190 человек обратились за медицинской помощью с начала массированной атаки ВСУ на Курскую область. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В сообщении указывается, что с 6 августа за медицинской помощью обратились 195 человек, пострадавших от атак ВСУ, включая 10 детей.