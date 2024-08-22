После атак ВСУ на Курскую область почти 200 человек обратились в медучреждения

Более 190 человек обратились за медицинской помощью с начала массированной атаки ВСУ на Курскую область. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В сообщении указывается, что с 6 августа за медицинской помощью обратились 195 человек, пострадавших от атак ВСУ, включая 10 детей.

Мэр Льгова Курской области сообщил об обстреле города кассетными боеприпасами

Согласно данным правительства, в стационарах в настоящее время находятся 99 человек, из которых четверо — дети.

С 6 августа в Курской области продолжаются бои с ВСУ. В регионе действуют режимы КТО и ЧС федерального характера, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаКурская Область

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