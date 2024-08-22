Мэр Льгова Курской области сообщил об обстреле города кассетными боеприпасами
Город Льгов в Курской области подвергся обстрелам с использованием кассетных боеприпасов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Алексей Клемешов.
Снаряды упали в районе плодосовхоза. На данный момент информация о пострадавших и ущербе уточняется, уточнил глава города.
Клемешов призвал горожан быть осторожными и не подходить к обломкам или подозрительным предметам. Мэр также порекомендовал жителям, покинувшим город, не возвращаться до тех пор, пока ситуация не нормализуется.
С 6 августа в Курской области продолжаются бои с украинскими силами. Минобороны сообщало о предотвращении атак в районах Русского Поречного и Гордеевки, а также о ликвидации мобильных подразделений ВСУ вблизи населенных пунктов Анастасьевка, Александрия, Снагость, Мирный, Казачья Локня, Коренево, Плехово и Пушкарное, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru