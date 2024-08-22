Мэр Льгова Курской области сообщил об обстреле города кассетными боеприпасами

На пароме с топливом в порту «Кавказ» в момент атаки ВСУ находились пять человек

Глава МАГАТЭ на следующей неделе посетит Курскую АЭС

Учения совместно с МЧС проведут во всех школах РФ 27 августа

В законопроект о маркетплейсах могут внести перечень невозвратных товаров

Разведка ФРГ набирает сотрудников на выставке компьютерных игр