Мэр Льгова Курской области сообщил об обстреле города кассетными боеприпасами

Город Льгов в Курской области подвергся обстрелам с использованием кассетных боеприпасов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Алексей Клемешов.

Снаряды упали в районе плодосовхоза. На данный момент информация о пострадавших и ущербе уточняется, уточнил глава города.

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Клемешов призвал горожан быть осторожными и не подходить к обломкам или подозрительным предметам. Мэр также порекомендовал жителям, покинувшим город, не возвращаться до тех пор, пока ситуация не нормализуется.

С 6 августа в Курской области продолжаются бои с украинскими силами. Минобороны сообщало о предотвращении атак в районах Русского Поречного и Гордеевки, а также о ликвидации мобильных подразделений ВСУ вблизи населенных пунктов Анастасьевка, Александрия, Снагость, Мирный, Казачья Локня, Коренево, Плехово и Пушкарное, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/mchs_46
ТЕГИ:ВСУОбстрелУкраинаКурская Область

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