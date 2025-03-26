Посланник Трампа: Ядерное оружие, которое отдал Киев, было российским

Специальный посланник американского лидера по особым поручениям Ричард Гренелл заявил в соцсети X, что ядерное оружие, которое Киев отдал Москве по Будапештскому меморандуму, принадлежало России.

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«Оно не было украинским. Это неприятный факт», — отметил он.

В 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия, подписав Будапештский меморандум. В 2022 году Зеленский допускал возможность пересмотра обязательств Киева в этой сфере. В России заявляли, что появление у Украины даже тактического ядерного вооружения будет представлять стратегическую угрозу, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:СШАЯдерное ОружиеРоссияУкраина

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