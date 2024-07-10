Португалия поставит Украине помощь на 220 миллионов евро

Португалия поставит Украине помощь на 220 миллионов евро до 2025 года, сообщил премьер-министр страны Луиш Монтенегру.

Также он подтвердил, что готов выполнить план по достижению Португалией инвестиций в безопасность и оборону в размере двух процентов от валового внутреннего продукта (ВВП) к 2029 году.

Норвегия отправит Украине шесть истребителей F-16

Со своей стороны, Нидерланды и Дания приступили к передаче Украине истребителей F-16. Как пишет ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Выступая на Публичном форуме НАТО в Вашингтоне, он указал, что боевые самолёты «уже в пути».

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что более двенадцати украинских граждан проходят обучение по пилотированию истребителей F-16 на территории США и Дании, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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