Порошенко, Зеленский vs День Победы. Найди отличия
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России в эфире НСН рассказал, чем отличается риторика украинских президентов Владимира Зеленского и Петра Порошенко о Дне Победы.
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что считает День победы 9 мая «нашим Днем благодарения». Он уточнил, что речь идет о выражении благодарности ветеранам.
Также Зеленский отметил, что никто не имеет права приватизировать победу, а также утверждать, что она могла произойти и без украинцев.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире НСН назвал заявление Украинского президента Владимира Зеленского попыткой заменить историческое событие неким другим.
«Назвать 9 мая Днем благодарения, прямо скажу, глупо. День благодарения – американский праздник, связанный с совершенно другими событиями и историей, которая не имеет совсем никакого отношения к войне. Зеленский сделал попытку заменить День Победы чем-то другим. Она выглядит очень неуклюже», - отметил эксперт.
Богдан Безпалько напомнил жесткую позицию уходящего президента Украины Петра Порошенко по поводу неприятия празднования Дня Победы и объяснил ее поддержкой зарубежных стран.
«Если говорить о Порошенко, отмечу, что он был довольно прямолинеен, апеллировал всегда к тем, кто в годы Великой Отечественной войны воевал против Советского Союза. По сути, он выступал на стороне коллаборационистов и гитлеровской Германии. Порошенко привык к тому, что ему эти высказывания прощали. Он привык к тому, что он такой не один. Каждый год 16 марта в Латвии тоже проходят марши коллаборационистских частей, в том числе «СС». И никого ни в Европейском Союзе, ни в США это не смущало. Напомню, в США нашли убежище множество военных преступников, в том числе и те, кто имеет отношение к Украине. Например, Николай Лебедь», - заявил собеседник НСН.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России сравнил выступление Владимира Зеленского с позицией Петра Порошенко по поводу Дня Победы и отметил большую гибкость нового украинского лидера. Однако указал на то, что новая риторика Зеленского отражает старые тезисы Порошенко в более мягкой форме.
«Риторика Зеленского к сближению с Россией не приведет. Она показывает стремление избранного президента Украины уйти от прямолинейного столкновения с Россией, в том числе и в области исторической памяти, к попыткам «пройти между струйками», как говорил первый президент Украины Леонид Кравчук. Зеленский, с одной стороны, пытается уйти от общей с Россией победы, с другой стороны, не провоцировать Москву прямолинейным отрицанием общего события», - заявил Богдан Безпалько.
Ранее украинский политолог, бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН рассказал, какие памятники пострадают в дальнейшем от декоммунизации в Украине.
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