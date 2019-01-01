Порошенко, Зеленский vs День Победы. Найди отличия

Богдан Безпалько напомнил жесткую позицию уходящего президента Украины Петра Порошенко по поводу неприятия празднования Дня Победы и объяснил ее поддержкой зарубежных стран.

«Если говорить о Порошенко, отмечу, что он был довольно прямолинеен, апеллировал всегда к тем, кто в годы Великой Отечественной войны воевал против Советского Союза. По сути, он выступал на стороне коллаборационистов и гитлеровской Германии. Порошенко привык к тому, что ему эти высказывания прощали. Он привык к тому, что он такой не один. Каждый год 16 марта в Латвии тоже проходят марши коллаборационистских частей, в том числе «СС». И никого ни в Европейском Союзе, ни в США это не смущало. Напомню, в США нашли убежище множество военных преступников, в том числе и те, кто имеет отношение к Украине. Например, Николай Лебедь», - заявил собеседник НСН.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России сравнил выступление Владимира Зеленского с позицией Петра Порошенко по поводу Дня Победы и отметил большую гибкость нового украинского лидера. Однако указал на то, что новая риторика Зеленского отражает старые тезисы Порошенко в более мягкой форме.

«Риторика Зеленского к сближению с Россией не приведет. Она показывает стремление избранного президента Украины уйти от прямолинейного столкновения с Россией, в том числе и в области исторической памяти, к попыткам «пройти между струйками», как говорил первый президент Украины Леонид Кравчук. Зеленский, с одной стороны, пытается уйти от общей с Россией победы, с другой стороны, не провоцировать Москву прямолинейным отрицанием общего события», - заявил Богдан Безпалько.

Ранее украинский политолог, бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН рассказал, какие памятники пострадают в дальнейшем от декоммунизации в Украине.

