Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против Порошенко и Коломойского

В частности, Медведчука и Порошенко обвинили в совершении госизмены группой лиц по предварительному сговору и содействии деятельности террористических организаций.

В свою очередь Коломойский обвиняется в подстрекательстве к убийству и незаконном присвоении средств.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что для снятия санкций Порошенко необходимо передать ВСУ свои деньги, выведенные за рубеж. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

