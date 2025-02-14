Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против Порошенко и Коломойского

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против политика Виктора Медведчука, бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), экс-главы Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), а также двух украинских олигархов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

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В частности, Медведчука и Порошенко обвинили в совершении госизмены группой лиц по предварительному сговору и содействии деятельности террористических организаций.

В свою очередь Коломойский обвиняется в подстрекательстве к убийству и незаконном присвоении средств.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что для снятия санкций Порошенко необходимо передать ВСУ свои деньги, выведенные за рубеж. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаГенпрокуратураУголовное ДелоИгорь КоломойскийПетр Порошенко

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