Порошенко возглавил «Европейскую солидарность»
Бывший президент Украины Петр Порошенко стал главой партии «Европейская солидарность». Как сообщает RT, внутрипартийное голосование прошло на съезде партии.
«Это большая честь для меня возглавить партию. Это и большая ответственность», — заявил экс-президент.
Отметим, ранее партия называлась «Блок Петра Порошенко». Однако сменила название в преддверии досрочных выборов в Верховную раду.
До этого партию возглавлял мэр Киева Виталий Кличко.
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