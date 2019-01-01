Украина

Порошенко уволил пресс-секретаря

17 мая23:08

Петр Порошенко уволил Святослава Цеголко с должности пресс-секретаря президента Украины, передает ТАСС.

Уходящий с поста главы государства Порошенко также подписал указ об увольнении Ирины Геращенко с должности уполномоченного по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

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Ранее в отставку подали глава украинского МИДа Павел Климкин и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.


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