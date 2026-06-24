В России наблюдается волна рефинансирования потребительских кредитов
Российские банки фиксируют новую волну рефинансирования потребительских кредитов, сообщает РБК.
По словам экспертов, данный тренд стал «подогревать» беззалоговое кредитование в целом. Объем рефинансирования наличными в мае увеличился на 45%, до 2,7 млрд руб. В среднем с начала года ежемесячно продажи в этом сегменте растут на 68%.
За рефинансированием обычно обращаются клиенты из других банков и самые частые сценарии — перевод кредитной карты другого банка и объединение нескольких кредитов в один. Как заявили в банке «Дом.РФ», в мае количество заявок на рефинансирование по сравнению с началом года увеличилось на 26%.
Ранее россиянам назвали уровень безопасной кредитной нагрузки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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