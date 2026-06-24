Пилот сбитого над Ираном F-15 рассказал о напоминающих медузу дронах

По данным телеканала, рассказ пилота вызвал серьезные споры в разведсообществе США. По словам военного, он видел несколько взаимосвязанных дронов, которые по форме напоминали медузу. Они двигались согласованно, а более мелкие аппараты располагались под крупными, образуя «щупальца».

До сих пор американская разведка не располагала данными о наличии у тегерана такой технологии, известной как «сетевое взаимодействие».

Ранее США нашли в Иране пропавшего пилота сбитого F-15. Этому способствовала ожесточенная перестрелка местных силовиков и американского спецназа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

