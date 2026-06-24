Пилот сбитого над Ираном F-15 рассказал о напоминающих медузу дронах

Американский пилот истребителя F-15, сбитого над Ираном в апреле текущего года, после спасения заявил о наблюдении необычной группы беспилотников Ирана, двигавшихся как единая система и напоминавших медузу, сообщает CNN.

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По данным телеканала, рассказ пилота вызвал серьезные споры в разведсообществе США. По словам военного, он видел несколько взаимосвязанных дронов, которые по форме напоминали медузу. Они двигались согласованно, а более мелкие аппараты располагались под крупными, образуя «щупальца».

До сих пор американская разведка не располагала данными о наличии у тегерана такой технологии, известной как «сетевое взаимодействие».

Ранее США нашли в Иране пропавшего пилота сбитого F-15. Этому способствовала ожесточенная перестрелка местных силовиков и американского спецназа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Истребитель F-15C
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