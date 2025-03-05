СМИ: Порошенко до введения санкций вывел более 48 миллионов долларов за границу

Бывший президент Украины Петр Порошенко вывел из страны более 48 миллионов долларов, до того как на него были введены украинские санкции, сообщает агентство УНН.

По данным Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), Порошенко перевел более 25 миллионов долларов в иностранные бумаги и подарил неизвестному лицу более 23 миллионов долларов.