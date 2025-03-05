СМИ: Порошенко до введения санкций вывел более 48 миллионов долларов за границу

Бывший президент Украины Петр Порошенко вывел из страны более 48 миллионов долларов, до того как на него были введены украинские санкции, сообщает агентство УНН.

По данным Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), Порошенко перевел более 25 миллионов долларов в иностранные бумаги и подарил неизвестному лицу более 23 миллионов долларов.

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Политический эксперт Валентин Гладких в беседе с агентством отметил, что, если бы санкции были наложены позднее, Порошенко мог бы вывести еще больше средств за границу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении бессрочных санкций против Порошенко, а также против нескольких других олигархов и бизнесменов. Эти санкции включают блокировку активов, запрет на вывод средств и прекращение выполнения торговых операций, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииПетр Порошенко

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