Порошенко решил не садиться в тюрьму
Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что действующая власть, в том числе лично Владимир Зеленский, не сможет отправить его за решетку, сообщает «112 Украина».
Порошенко назвал новую власть «мальчиками». Бывший украинский лидер напомнил, что его хотели посадить в тюрьму долгие годы, но затея не удалась.
«Моя политсила не боится никого», - цитирует Порошенко Газета.ru.
Он считает, что его поражение в суде ударит по украинской власти и государству.
Намним, Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. По словам его адвоката, у бывшего президента была на то уважительная причина: «повестка была составлена с нарушениями, это дало повод не явиться на допрос».
Ранее НСН писала, что Петра Порошенко подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации незаконных доходов, полученных от продажи «Кузницы на Рыбальском». Экс-президент Украины опосредованно владел этим частным судостроительным предприятием в Киеве до продажи в 2018 году.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене