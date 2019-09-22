Порошенко решил не садиться в тюрьму

22 сентября 201910:25

Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что действующая власть, в том числе лично Владимир Зеленский, не сможет отправить его за решетку, сообщает «112 Украина».

Порошенко назвал новую власть «мальчиками». Бывший украинский лидер напомнил, что его хотели посадить в тюрьму долгие годы, но затея не удалась.

«Моя политсила не боится никого», - цитирует Порошенко Газета.ru.

Он считает, что его поражение в суде ударит по украинской власти и государству.

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Намним, Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. По словам его адвоката, у бывшего президента была на то уважительная причина: «повестка была составлена с нарушениями, это дало повод не явиться на допрос».

Ранее НСН писала, что Петра Порошенко подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации незаконных доходов, полученных от продажи «Кузницы на Рыбальском». Экс-президент Украины опосредованно владел этим частным судостроительным предприятием в Киеве до продажи в 2018 году.

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ФОТО: РИА Новости
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