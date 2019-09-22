Порошенко решил не садиться в тюрьму

Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что действующая власть, в том числе лично Владимир Зеленский, не сможет отправить его за решетку, сообщает «112 Украина».

Порошенко назвал новую власть «мальчиками». Бывший украинский лидер напомнил, что его хотели посадить в тюрьму долгие годы, но затея не удалась.

«Моя политсила не боится никого», - цитирует Порошенко Газета.ru.

Он считает, что его поражение в суде ударит по украинской власти и государству.