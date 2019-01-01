Порошенко рассказал о своем сожалении

Уходящий со своего поста президент Украины Пётр Порошенко заявил, что самым обидным для него стало то, что он не сумел установить мир в своей стране.

«Самым обидным для меня является то, что не удалось установить мир и восстановить территориальную целостность Украины», — передает слова Порошенко его пресс-служба.

По словам проигравшего кандидата на президентских выборах, на Украине уровень жизни после «экономического кризиса, вызванного российской агрессией», начали восстанавливать очень поздно, передает RT.

В понедельник, 20 мая, в Киеве состоится инаугурация избранного президента Владимира Зеленского.

Ранее глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН рассказал, как действующий президент смог перехитрить избранного.

