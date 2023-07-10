Порошенко раскритиковал модель безопасности для Украины

По его мнению, так называемая израильская модель безопасности не принесет мира в Европу. Он полагает, что Россию предложенные меры сдержать не смогут.

«Вполне, возможно, что результат будет обратным», - написал Порошенко.

Об «израильской модели» безопасности для Украины ранее рассказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что Вашингтон пообещал Киеву долгосрочную военную помощь, разведывательные данные и другие меры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО будет иметь негативные последствия для безопасности в Европе, передает «Радиоточка НСН».

