Порошенко раскритиковал модель безопасности для Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко подверг критике предложенную стране модель безопасности. Об этом политик написал в своей статье для журнала Newsweek.
По его мнению, так называемая израильская модель безопасности не принесет мира в Европу. Он полагает, что Россию предложенные меры сдержать не смогут.
«Вполне, возможно, что результат будет обратным», - написал Порошенко.
Об «израильской модели» безопасности для Украины ранее рассказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что Вашингтон пообещал Киеву долгосрочную военную помощь, разведывательные данные и другие меры.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО будет иметь негативные последствия для безопасности в Европе, передает «Радиоточка НСН».
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