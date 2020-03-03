Порошенко прокомментировал поведение своего сына на концерте русского рэпера
Экс-президент Украины Петр Порошенко дал комментарий по поводу посещения его сыном Михаилом концерта русского рэпера Face в Лондоне. Об этом сообщает Lenta.ru.
Порошенко назвал позицию исполнителя "проукраинской", так как, по мнению политика, он в своем творчестве выступает против официальной российской власти, в том числе против присоединения Крыма. Сам Порошенко, по его словам, на этот концерт "не пошел бы", однако отметил, что Михаил достаточно взрослый, чтобы принимать подобные решения самостоятельно.
На кадрах, ранее опубликованных в Youtube, видно, как юноша, похожий на Михаила Порошенко, выходит на сцену к рэперу после фразы "русские в Лондоне". Это стало основанием для критики Порошенко украиноязычной частью населения.
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