Порошенко подписал закон об украинском языке

Закон об исключительности украинского языка подписал действующий президент Украины Пётр Порошенко. Об этом он сообщил гражданам своей страны в Facebook.

По мнению Порошенко, закон не раскалывает, а, напротив, объединяет украинское общество, отмечает RT.

Добавим, закон предусматривает приоритетное право на использование украинского языка в большинстве сфер жизни страны и общества.