Украина

Порошенко подписал закон об украинском языке

15 мая15:51

Закон об исключительности украинского языка подписал действующий президент Украины Пётр Порошенко. Об этом он сообщил гражданам своей страны в Facebook.

По мнению Порошенко, закон не раскалывает, а, напротив, объединяет украинское общество, отмечает RT.

Добавим, закон предусматривает приоритетное право на использование украинского языка в большинстве сфер жизни страны и общества.

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Отметим, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ранее негативно высказывался о насильственном насаждении украинского языка в стране. По его словам, это может привести даже к замедлению и угасанию процесса украинизации.


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ТЕГИ:УкраинаПетр Порошенко

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