Порошенко подписал закон об украинском языке
Закон об исключительности украинского языка подписал действующий президент Украины Пётр Порошенко. Об этом он сообщил гражданам своей страны в Facebook.
По мнению Порошенко, закон не раскалывает, а, напротив, объединяет украинское общество, отмечает RT.
Добавим, закон предусматривает приоритетное право на использование украинского языка в большинстве сфер жизни страны и общества.
Отметим, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ранее негативно высказывался о насильственном насаждении украинского языка в стране. По его словам, это может привести даже к замедлению и угасанию процесса украинизации.
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