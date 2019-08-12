Порошенко обстреляли яйцами после допроса

Обстрелу из яиц подвергся бывший президент Украины Пётр Порошенко на выходе из здания Государственного бюро расследований, сообщает РИА Новости.

После допроса Порошенко вышел на улицу, где его закидали яйцами неизвестные. Как отмечает RT, некоторые «снаряды» угодили в журналистов, сторонников Порошенко и даже полицейских.

Напомним, ранее экс-президент Украины прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в Киеве. Его намерены были допросить по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой». У здания ГБР его поджидали оппоненты, отмечают «Дни.ру». Вместе с бывшим лидером страны прибыли его дети и адвокаты, пишет РИА ФАН.

Добавим, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире НСН рассказал, почему Порошенко не побоялся явиться на допрос.

