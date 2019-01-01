Порошенко не исключил отказ Киева от Крыма
Петр Порошенко не исключил, что новые власти Киева могут отказаться от претензий на Крым. Как пишет РИА Новости, по словам бывшего главы государства, украинское правительство может признать Крымский полуостров российским в обмен на решение конфликта в Донбассе. Однако при таком развитии ситуации, по мнению Порошенко, правительство перестанет быть властью.
Ранее НСН писала, что почти половина жителей Украины довольны деятельностью нового президента Владимира Зеленского. Об этом говорят данные опроса, предоставленные социологической группой «Рейтинг». Авторы исследования отмечают, что противоположной точки зрения придерживаются 14% опрошенных, а ещё 38% респондентов пока не смогли сформировать своё отношение к главе государства.
Помимо этого социологам удалось выяснить, что работа Верховной рады не удовлетворяет почти 90% респондентов.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Телецентр «Останкино» заминировали второй раз за неделю
- Жириновский покинул Госдуму со словами, что ему «противно»
- В Крыму появилась туристическая полиция
- В Нидерландах назвали имена подозреваемых в причастности к крушению Боинга в Донбассе
- Голикова рассказала, во сколько экономике обошлись больничные россиян