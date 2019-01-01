Политолог: Зеленский добровольно становится плагиатом Порошенко

Украинский политолог Александр Семченко заявил в беседе с НСН, что ничего удивительного в действиях ВСУ нет. Однако, вместе с тем он заметил, что у Зеленского был шанс избежать этого.

«В принципе, ничего в этом нового нет. Обстрелы во время важных международных визитов, встреч были и при Порошенко. Была надежда, что при Зеленском этого не будет, но продолжилось просто то, что делалось при Порошенко. Вы, наверняка, слышали, что говорил Зеленский, общаясь с Меркель и Макроном. Он говорил то же самое, что и Порошенко. Неудивительно, что его визиты сопровождаются теми же самыми действиями от тех же самых ВСУ, которыми сопровождались визиты Порошенко», - сообщил он.

По словам политолога, на сегодняшний день, надежда на урегулирование конфликта еще есть, но призрачная. Семченко отметил, что реакция, которую наблюдает Зеленский напрямую связана с конфликтами, в которых он уже оказался замешан.

«Надежда всегда есть и я надеюсь, что она ни у кого еще не умерла, но пока то, что транслирует Зеленский – это просто черновики, конспекты Порошенко. Может, конечно, что-то там ему дают. Но вы слышали, что он говорил? Речь от первого лица. В первый раз начали по этому поводу скандалить после его визита в Брюссель, что, по сути, это повторение действий Порошенко. Разгорелся скандал с плагиатом, что это была речь Порошенко и он ее случайно зачитал. Но как можно такой бред случайно зачитать, я еще тогда спрашивал. Ну, ладно, приняли. Но он же повторяет эти тезисы снова и снова. Если он что-то не может сделать, то это еще как-то можно объяснить. Но то, что он несет тот же самый бред, который нес Порошенко, как объяснять? Только его доброй волей, которая в данном случае была», - пояснил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины закрепили свои позиции в поселке Марьинка под Донецком. Об этом рассказал пресс-офицер 24-ой бригады ВСУ Нaзaр Ильницкий. Начальник пресс-службы народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов в эфире НСН опроверг эти заявления украинской стороны.

