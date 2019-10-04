Порошенко нанял для защиты экс-игрока «Что? Где? Когда?»

Бывший президент Украины Петр Порошенко решил нанять российского адвоката Илью Новикова для защиты в ряде открытых против него уголовных дел. Информация об этом размещена на сайте партии экс-лидера незалежной Европейская солидарность.

Как передаёт Газета.ру, решение принято в связи с намерением Государственного бюро расследований Украины обратиться за правовой помощью к Москве по делу о попытке прохода украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года.