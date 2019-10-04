Порошенко нанял для защиты экс-игрока «Что? Где? Когда?»

4 октября 201912:49

Бывший президент Украины Петр Порошенко решил нанять российского адвоката Илью Новикова для защиты в ряде открытых против него уголовных дел. Информация об этом размещена на сайте партии экс-лидера незалежной Европейская солидарность.

Как передаёт Газета.ру, решение принято в связи с намерением Государственного бюро расследований Украины обратиться за правовой помощью к Москве по делу о попытке прохода украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

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Это уголовное производство в отношении Порошенко начато по заявлению бывшего заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова. Всего Порошенко проходит свидетелем по 12 делам.

Илья Новиков ранее был известным игроком телеигры «Что? Где? Когда?». Сейчас он имеет реноме оппозиционного адвоката. Он имеет адвокатское разрешение на работу на Украине.

Ранее он, в частности, как раз защищал украинских моряков, арестованных в России за нарушение границы в Керченском проливе, а затем обмененных на россиян.

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Фото: facebook.com/Ilya.S.Novikov
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