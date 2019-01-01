Порошенко дал заднюю в вопросе о русском языке

Напомним, что в ходе предвыборной гонки Порошенко заявлял, что сам является русскоязычным и даже вызывался написать диктант, чтобы подтвердить свое знание русского языка. Он также заявлял, что «гражданину Украины надо создать комфортные условия и не ущемлять в праве общаться в быту, в школе, в образовании на том языке, который ему удобнее». Однако ряд экспертов расценили подобные заявления Порошенко как популизм и желанием набрать политических очков.

В сентябре 2017 года Верховной Радой Украины был принят закон об образовании, который фактически запретил в стране преподавание в школе на любом языке, кроме украинского.

Ранее против гонений на русский язык выступал также кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский. Однако в интервью НСН экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров таким заявлениям шоумена не поверил. «Я лично таким заявлениям не доверяю, потому что каждый из пяти президентов об этом говорил и каждый из пяти президентов довел страну до того, что сегодня запрещают людям говорить на русском языке. Первый президент Украины Кравчук обращался к русскоязычным «уважаемые соотечественники» и рассказывал, что не будет ущемлять русский язык, что 12 миллионов русскоговорящих не будут чувствовать себя чужими. То же самое говорил Кучма. То же самое говорил Ющенко, когда баллотировался. То же самое говорил Янукович даже вплоть до введения второго русского языка», — пояснил Спиридон Килинкаров.

21 апреля на Украине состоялся второй тур президентских выборов. Согласно данным экзитполлов Владимир Зеленский набрал 73,2 процента голосов, а действующий президент Украины Петр Порошенко - 25,3 процента.

