Пользователи Сети высмеяли Гончарука за наркоторговлю для ипотеки
В Twitter пользователи иронизируют по поводу неудачной шутки главы украинского правительства о погашении ипотеки при условии, если заниматься бизнесом по продаже оружия и наркотиков.
«Лучше и тем и другим. В два раза быстрее выплатишь», - посоветовал Atgukasyan.
«Какая голова, такое и все остальное», - написал @nik_janzen.
«Опытом делится?» - сыронизировал paketbot.
«Уровень Европы достигнут», - отметил DC2Х7.
Ранее Гончарук заявил, что ипотека на Украине настолько не доступна молодым семьям, что для выплаты процентов «наркотиками, наверное, или оружием нужно торговать». Глава украинского кабмина поставил задачу правительству в течение года снизить ставку по ипотечному кредиту до 10 процентов.
Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН раскритиковал некорректную политику правительства по формированию тарифов ЖКХ, которая ставит работающее население страны в положение нищих.
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