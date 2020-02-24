Пользователи Сети высмеяли Гончарука за наркоторговлю для ипотеки

24 февраля 202016:19

В Twitter пользователи иронизируют по поводу неудачной шутки главы украинского правительства о погашении ипотеки при условии, если заниматься бизнесом по продаже оружия и наркотиков.

«Лучше и тем и другим. В два раза быстрее выплатишь», - посоветовал Atgukasyan.

«Какая голова, такое и все остальное», - написал @nik_janzen.

Украинский премьер посоветовал ипотечникам торговать наркотиками и оружием

«Опытом делится?» - сыронизировал paketbot.

«Уровень Европы достигнут», - отметил DC2Х7.

Ранее Гончарук заявил, что ипотека на Украине настолько не доступна молодым семьям, что для выплаты процентов «наркотиками, наверное, или оружием нужно торговать». Глава украинского кабмина поставил задачу правительству в течение года снизить ставку по ипотечному кредиту до 10 процентов.

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН раскритиковал некорректную политику правительства по формированию тарифов ЖКХ, которая ставит работающее население страны в положение нищих.

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