Пользователи Сети высмеяли Гончарука за наркоторговлю для ипотеки

В Twitter пользователи иронизируют по поводу неудачной шутки главы украинского правительства о погашении ипотеки при условии, если заниматься бизнесом по продаже оружия и наркотиков.

«Лучше и тем и другим. В два раза быстрее выплатишь», - посоветовал Atgukasyan.

«Какая голова, такое и все остальное», - написал @nik_janzen.