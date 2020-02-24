Украинский премьер посоветовал ипотечникам торговать наркотиками и оружием

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ипотека в стране остается недоступной большинству молодых людей из-за высоких процентных ставок. Такое признание он сделал в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», опубликованной на YouTube.

По мнению Гончарука, погасить высокие проценты за ипотеку на Украине могут только те, кто занимается преступным бизнесом – продажей оружия или наркотиков.

«Наркотиками, наверное, или оружием нужно торговать, чтобы выплачивать такую ​​ипотеку», — заявил глава правительства Украины.

Он также отметил, что одной из главных задач в работе кабмина Украины в 2020 году станет снижение процентов по ипотеке до 10 процентов и меньше, добавляет LENTA.RU

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН раскритиковал некорректную политику правительства по формированию тарифов ЖКХ, которая ставит работающее население страны в положение нищих.

