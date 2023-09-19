Полянский: Западные СМИ перестали покрывать провокации Зеленского

Западные СМИ перестали покрывать провокации Владимира Зеленского, заявил в Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Публикации NYT об ударе по Константиновке он назвал очень плохим знаком для киевского режима.

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Украинский лидер Владимир Зеленский сменил агрессивную риторику в преддверии поездки в США, сообщает The New York Times. Глава государства перестал критиковать союзников после обвинений в неблагодарности со стороны Запада. Президент до сих пор остается «неутомимым сторонником» военной помощи Киеву, сменив при этом агрессивные высказывания.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в США для участия в сессии Генассамблеи ООН, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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