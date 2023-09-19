Полянский: Западные СМИ перестали покрывать провокации Зеленского
Западные СМИ перестали покрывать провокации Владимира Зеленского, заявил в Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Публикации NYT об ударе по Константиновке он назвал очень плохим знаком для киевского режима.
Украинский лидер Владимир Зеленский сменил агрессивную риторику в преддверии поездки в США, сообщает The New York Times. Глава государства перестал критиковать союзников после обвинений в неблагодарности со стороны Запада. Президент до сих пор остается «неутомимым сторонником» военной помощи Киеву, сменив при этом агрессивные высказывания.
Накануне украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в США для участия в сессии Генассамблеи ООН, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: У России и Армении не было контактов на высшем уровне
- Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным в Сочи
- Степанакерт обратился к Баку с предложением остановить огонь и начать переговоры
- Польша не планирует продлевать помощь украинским беженцам
- В Госдуме предложили увеличить пенсии работающим инвалидам с 1 января 2024 года
- В Якутске девочка погибла в результате обрушения бетонной плиты
- Россия увеличит выпуск ракет для комплексов «Искандер» и «Кинжал»
- Полянский: Западные СМИ перестали покрывать провокации Зеленского
- Госдума приняла закон о дне присоединения к России новых регионов
- В Госдуме попросили не увеличивать штрафы за просрочку оплаты ЖКУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru