Полянский: Западные СМИ перестали покрывать провокации Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский сменил агрессивную риторику в преддверии поездки в США, сообщает The New York Times. Глава государства перестал критиковать союзников после обвинений в неблагодарности со стороны Запада. Президент до сих пор остается «неутомимым сторонником» военной помощи Киеву, сменив при этом агрессивные высказывания.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в США для участия в сессии Генассамблеи ООН, передает «Радиоточка НСН».

