Депутат Белик заявил, что Польша не изменяет русофобской политике
Польша продолжает вести русофобскую политику. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT.
Парламентарий прокомментировал слова замглавы МИД Польши Аркадиуша Мулярчика, обвинившего РФ в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза. По словам Белика, Варшава «не изменяет своей русофобской политике» и пытается искать «российский след» там, где его нет. Депутат считает, что обвинения Мулярчика нелепы и говорят о его некомпетентности.
«Вместо того, чтобы заниматься урегулированием миграционного кризиса, в котором виновата Европа, обещавшая приют мигрантам, на родину которых страны ЕС не раз бесцеремонно вторгались, европейские политики стремятся переложить с больной головы на здоровую», — подчеркнул Белик.
Депутат заключил, что слова польского политика — «лишенные смысла конспирологические версии».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru