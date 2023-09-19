Депутат Белик заявил, что Польша не изменяет русофобской политике

Парламентарий прокомментировал слова замглавы МИД Польши Аркадиуша Мулярчика, обвинившего РФ в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза. По словам Белика, Варшава «не изменяет своей русофобской политике» и пытается искать «российский след» там, где его нет. Депутат считает, что обвинения Мулярчика нелепы и говорят о его некомпетентности.

«Вместо того, чтобы заниматься урегулированием миграционного кризиса, в котором виновата Европа, обещавшая приют мигрантам, на родину которых страны ЕС не раз бесцеремонно вторгались, европейские политики стремятся переложить с больной головы на здоровую», — подчеркнул Белик.

Депутат заключил, что слова польского политика — «лишенные смысла конспирологические версии».

