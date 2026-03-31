СМИ: Власти Польши проведут учения на случай начала войны

Руководство Польши в ближайшие дни примет участие в тренировке действий на случай начала войны. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

По данным газеты, речь идет об учениях под названием Kraj («Страна»), в рамках которых проверят работу государственных институтов в условиях военного времени.

В Черном море начались учения НАТО «Морской щит 2026»

В мероприятиях будут задействованы ключевые представители власти, включая премьер-министра, членов правительства, спикеров парламента, а также руководителей центральных ведомств и спецслужб.

Как уточняет издание, учения организует министерство национальной обороны, однако их план утверждается президентом по предложению главы правительства. Целью тренировки станет оценка готовности системы управления страной к возможному кризисному сценарию, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / dpa
