СМИ: Власти Польши проведут учения на случай начала войны
Руководство Польши в ближайшие дни примет участие в тренировке действий на случай начала войны. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.
По данным газеты, речь идет об учениях под названием Kraj («Страна»), в рамках которых проверят работу государственных институтов в условиях военного времени.
В мероприятиях будут задействованы ключевые представители власти, включая премьер-министра, членов правительства, спикеров парламента, а также руководителей центральных ведомств и спецслужб.
Как уточняет издание, учения организует министерство национальной обороны, однако их план утверждается президентом по предложению главы правительства. Целью тренировки станет оценка готовности системы управления страной к возможному кризисному сценарию, передает «Радиоточка НСН».
