Кремль насторожили новые заявления Киева о Минских соглашениях

Москва видит опасную тенденцию в заявлениях украинских властей по поводу того, что Минские соглашения якобы больше не актуальны и что согласованный прежде комплекс мер нужно переделать. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его мнению, такой подход может отбросить по времени от урегулировании ситуации в Донбассе, передаёт RT. Фактически для согласования нового документа требуется участие представителей самопровозглашённых республик, но Киев отказывается общаться с ними, напомнил представитель Кремля.

В целом, ситуация оставляет желать лучшего, а работа украинских коллег на переговорах по реализации Минских соглашений разочаровывает, добавил Песков.